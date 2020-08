Investitionsprämie: Was genau gefördert wird

Um die Investitionstätigkeit von Unternehmen anzukurbeln, kann ab 1. September die bereits mehrfach angekündigte Investitionsprämie beantragt werden. Dabei werden Investitionen ab 5.000 Euro bis zu maximal 50 Millionen Euro mit einem Zuschuss gefördert. Die Basisprämie beträgt sieben Prozent, also zumindest 350 Euro. Die Prämie erhöht sich auf 14 Prozent, wenn Investitionen in Digitalisierung, Ökologisierung sowie Gesundheit und Life Science (z.B. Herstellung von Medizinprodukten) getätigt werden.

Die entsprechende Förderrichtlinie soll heute, Montag, veröffentlicht werden. "In Summe investieren wir eine Milliarde Euro, um Investitionen voranzutreiben und dadurch Wertschöpfung in den Regionen auszulösen“, so Finanzminister Gernot Blümel zur Fördermaßnahme.

Was ausgeschlossen ist

Ausgeschlossen von der Förderung sind klimaschädliche Investitionen, oder Investitionen in unbebaute Grundstücke, in Finanzanlagen, Übernahmen oder in aktivierte Eigenleistungen. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler möchte mit der Förderung auch klimafreundliche Investitionen anschieben, etwa im Bereich Erneuerbarer Energieträger oder Kreislaufwirtschaft. Explizit von der Prämie ausgeschlossen sind klimaschädliche Investitionen, etwa in Öl und Gas.

Die Prämie kann von 1. September 2020 bis 28. Februar 2021 über die Austria Wirtschaftsservice aws beantragt werden. Sie ist für Investitionen, die ab 1. August 2020 getätigt werden, auch rückwirkend beantragbar.

Fossil durch die Hintertür?

Im Vorfeld der heutigen Richtlinien-Veröffentlichung gab es Kritik von der Umweltorganisation Global 2000, wonach es eine Hintertür für Investitionen in Öl, Gas und Kohle gäbe. Denn laut Gesetzesentwurf gibt es die Prämie auch für bestehende Anlagen, die fossile Energieträger nutzen, "wenn eine substanzielle Treibhausgasreduktion durch die Investition erzielt wird".

So könnten Investitionen eines Gewerbebetriebes, wie ein Austausch einer veralteten Ölheizung gegen eine neue Ölheizung, mit Zuschüssen gefördert werden können, da eine neue Ölheizung weniger Treibhausgase ausstößt als ein veraltetes Gerät. Diese und ähnliche fossile Energieinvestitionen bringen nur kurzfristig eine geringe Einsparung von Emissionen, aber würden mittelfristig den Umstieg auf erneuerbare Energien verhindern.

Industrie sieht Wermutstropfen

Nicht ganz zufrieden ist auch die Industriellenvereinigung (IV). Sie sieht einen Wermutstropfen darin, dass Investitionen in neue Fahrzeuge der saubersten Emissionsklasse bei Verbrennungsmotoren nicht gefördert werden. In der Richtlinie seien nämlich Pkw und Lastkraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren als nicht förderbare Investitionen definiert, selbst wenn diese die höchsten Umweltstandards erfüllen.

„Bedauerlich ist, dass die Investitionsprämie nicht für die Anschaffung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren der neuesten Generation anwendbar ist. Dies hätte die für Österreich wichtige und durch die COVID-19-Krise massiv unter Druck geratene automotive Wirtschaft unterstützt, an der immerhin weit über 300.000 Arbeitsplätze hängen, und einen signifikanten Rückgang an CO2-Emissionen ermöglicht“, sagte IV-Präsident Georg Knill.