Covid-Hilfe: Fixkostenzuschuss für Betriebe wird verlängert

Um die Liquidität der durch die Corona-Krise besonders betroffenen Unternehmen zu sichern, hat die Regierung weitere Hilfsmaßnahmen auf Schiene gebracht. Wie Finanzminister Gernot Blümel am Montag in einer Pressekonferenz verkündete, wird der so genannte "Fixkostenzuschuss" bei Corona-bedingten Umsatzausfällen um weitere sechs Monate verlängert und neu adaptiert. So reicht für einen Antrag auf den Zuschuss bereits ein Umsatzentgang von 30 Prozent aus, bisher waren 40 Prozent nötig.

Weitere Details gab es auch zu steuerlichen Möglichkeiten wie "Verlustrücktrag" - ein Verlust von 2020 wird mit einem Gewinn 2019 gegengerechnet - sowie "Gewinnglättung".

