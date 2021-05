Rückstau von 2.000 Pleiten wird 2022 schlagend werden

Dazu muss man auch wissen, dass jedes dritte Insolvenzverfahren in Österreich nicht mit einer Liquidierung, sondern mit einer erfolgreichen Fortführung und Sanierung endet. Im Durchschnitt erhalten die Gläubiger zehn bis zwölf Prozent Quote. Zum Vergleich: In Deutschland liegt die durchschnittliche Quote bei drei bis fünf Prozent.

Deutliche Rückgänge bei den Pleiten verzeichnen – hinter Österreich – Frankreich, Dänemark, Belgien und Italien. Deutschland liegt mit einem Minus von 14,8 Prozent auf Platz 12 in Westeuropa. Der durchschnittliche Rückgang beträgt knapp 27 Prozent. K. Möchel, D. Schreiber