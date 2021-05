Wer kauft noch Masken von Hygiene Austria?

Bei der Bundesbeschaffungsgesellschaft BBG ist die Hygiene Austria seit Anfang März als Auftragnehmerin „inaktiv“ gestellt, seither sind keine Bestellungen über die BBG möglich. Außerdem habe man per 30. März 2021 die Vertragsbeziehung ordentlich aufgekündigt.

Bleibt die Frage, wem die Hygiene Austria noch Masken verkauft und wie sie aktuell Geld verdient. Öffentliche Auftraggeber könnten direkt und nicht über die BBG Bestellungen bei der Hygiene Austria tätigen. Auch Unternehmen können dort bestellen. Die Hygiene Austria selbst erklärte, Masken sowohl im In- als auch im Ausland zu verkaufen. Über Stückzahlen und aktuelle Produktionsmengen wollte man aber keine Auskunft geben. Unbeantwortet blieben auch eine Reihe weiterer Fragen des KURIER, darunter jene nach dem Zeitpunkt, an dem der Kaufpreis der Anteile an Hygiene Austria der Lenzing AG zurückgezahlt werden soll. Die Lenzing AG hatte vorläufig ja auf die Zahlung des Kaufpreises verzichtet, als deren Anteile an Palmers gingen – um Palmers zu ermöglichen, die Gesellschaft mit weiteren Finanzmitteln auszustatten. Apropos Palmers: Dort wollte man Fragen zu Hygiene Austria nicht beantworten.

Hygiene Austria wollte auch nicht beantworten, wann die interne Prüfung zu Fragen wie, wie viele Masken in China produziert wurden, abgeschlossen ist.

Die angekündigten Klagen von Arbeiterkammer und Gewerkschaft im Zuge der Causa sind angelaufen. Zum einen geht es um – kollektivvertragliche – Ansprüche von Arbeitnehmern gegenüber den Leiharbeitsfirmen, die die Hygiene Austria beauftragt hatte. Aktuell haben sich über 120 betroffene Arbeitnehmer bei den Interessensvertretungen gemeldet. 50 Klagen wurden bereits eingebracht, wöchentlich gibt es Termine mit Betroffenen.