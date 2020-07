Rothensteiner zu kolportierten Rücktrittsgründen: "Blödsinn"

Was am Dienstag in diversen Medien als Paukenschlag verkündet wurde, wissen KURIER-Leser schon länger: Walter Rothensteiner legt nach fast 25 Jahren seinen Job als Casinos-Aufsichtsratschef zurück.

Walter Rothensteiner erklärte am Dienstag im Gespräch mit dem KURIER seine Beweggründe für den Rückzug als Casinos-Aufsichtsratspräsident: „Nachdem sich die Mehrheitsverhältnisse bei den Casinos komplett verändert haben, ist es Zeit für neue Leute.“

Damit spielt Rothensteiner darauf an, dass die tschechische Sazka-Group die Mehrheit bei den Casinos übernommen hat, nachdem die Novomatic aus den Casinos Austria ausgeschieden ist.