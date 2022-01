Rekordinvestment: Was GoStudent mit 300 Millionen Euro macht

Die erst vor sechs Jahren von Felix Ohswald und Gregor Müller gegründete Lernplattform, die in insgesamt 22 Ländern Online-Einzel-Nachhilfestunden vermittelt, kommt so auf eine Firmenbewertung von drei Milliarden Euro. Die Wiener sind damit das derzeit am höchsten bewertete so genannte EdTech-Unternehmen Europas und wertvoller als viele ATX-Konzerne wie etwa AT&S, die Post oder UNIQA.