Bitpanda mit über vier Milliarden Dollar bewertet

Das Investment-Fintech Bitpanda hat sich frisches Geld aus einer Finanzierungsrunde besorgt. 263 Millionen US-Dollar ist die sogenannte Series C-Finanzierungsrunde schwer. Diese wird von Valar Ventures angeführt, beteiligt sind auch LeadBlock Partners, Jump Capital, Alan Howard und Redo Ventures.

Bewertung verdreifacht

Bewertet wird Bitpanda nun mit 4,1 Milliarden US-Dollar. Damit hat sich die Bewertung des heimischen Einhorns - so nennt man Unternehmen, die mit über einer Milliarde Dollar bewertet sind - von zuletzt 1,2 Milliarden US-Dollar mehr als verdreifacht. Den Status des Unicorns hat Bitpanda erst vor vier Monaten erreicht. Die Finanzierung wurde bereits Anfang August unterzeichnet und unterliegt der Freigabe durch die Finanzmarktaufsicht FMA.

Das Geld soll zur Verstärkung des Teams und zur Verdopplung internationaler Expansionen und des Wachstums verwendet werden, wie es in einer ersten Meldung des Unternehmens heißt.

Bitpanda ist ein 2014 von Eric Demuth, Paul Klanschek und Christian Trummer gegründetes Fintech, das als Investmentplattform nach eigenen Angaben investieren für alle zugänglich machen will. Laut dem Unternehmen gibt es aktuell über drei Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Bitpanda hat rund 500 Mitarbeitende aus mehr als 50 Nationalitäten. Tech-Hubs und Büros gibt es in acht Städten in ganz Europa, etwa Wien (Hauptsitz), Barcelona, Berlin, Krakau, London, Madrid, Mailand und Paris.