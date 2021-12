2021 brachte Rekordsumme bei Investments in Start-ups

Die meisten Finanzierungsrunden gab es 2021 übrigens wie im Vorjahr im Bereich Software & Analytics. Dieser Bereich umfasst Start-ups mit neuen Technologien. Dahinter liegt der Bereich e-commerce, gefolgt vom Gesundheitsbereich. Nach Finanzierungssumme lag der Bereich FinTechs vorne, gefolgt von Bildung sowie Software & Analytics.

Luft nach oben

Auch wenn die Entwicklung in eine erfreuliche Richtung geht, gebe es noch viel Potenzial, sagt Florian Haas, Leiter des Start-up-Ökosystems bei EY Österreich: "Die Bewertungen heimischer Start-ups haben sich im vergangenen Jahr dem Niveau von Top-Start-up-Standorten angenähert, sind aber immer noch vergleichsweise niedrig. Österreich ist in puncto Finanzierungsvolumen knapp an die Top-10-Standorte in Europa herangerückt. Dennoch verzeichnen starke Start-up-Hubs mit vergleichbarer Einwohnerzahl wie Schweden und Finnland immer noch deutlich größere Runden. Das Ende der Fahnenstange für das österreichische Start-up-Ökosystem ist auch in diesem Rekordjahr noch lange nicht erreicht."

Als Gründe für die gute Entwicklung auch in Österreich nennt EY: Es sei ohnehin viel Liquidität im Markt, außerdem wurde noch nie so viel in Start-ups investiert. "Am stärksten ist der Anstieg 2021 in Europa gewesen, da die Bewertungen immer noch deutlich niedriger als beispielsweise im Silicon Valley sind, während die Renditen in Europa höher sind", so Haas. Dritter Grund: Neue, disruptive Geschäftsmodelle etwa aus den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind gefragt.

Forderungen

In diesem Zusammenhang fordert Haas für Österreich grundlegende Maßnahmen, um das Unternehmertum attraktiver zu machen. Außerdem gelte es, die "Rahmenbedingungen für Gründer:innen, Investor:innen und Start-up-Mitarbeiter:innen zu verbessern." Denn es gelte, das positive Momentum in Hinblick auf die Start-up-Szene in einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil umzumünzen, betont Haas.