"Einhorn-Kapitalismus": Warum Rekordsummen in Start-ups fließen

Es ist das Jahr der Einhörner. Täglich werden auf der Welt zwei dieser Fabelwesen geboren, insgesamt gibt es davon schon 1.600. Gemeint sind Start-ups mit einer Martkbewertung von mehr als einer Milliarde Dollar. Europa zählt inzwischen 250 Einhörner, Österreich hat mit Bitpanda und GoStudent schon zwei.

Hinter den Einhörnern her ist eine ganze Armada an internationalen Risikokapital-Gebern, die hoffnungsvolle Gründungen rasch wachsen sehen wollen, um dann auszusteigen und Kassa zu machen. Dieser „Einhorn-Kapitalismus“ schwappte heuer auch auf Österreich über. Im ersten Halbjahr floss laut Start-up-Investment-Barometer der Beratungsgesellschaft EY die Rekordsumme von 518 Mio. Euro an heimische Start-ups. Nach den Finanzierungsrunden bei Adverity, Storebox und zuletzt Bitpanda waren es sogar schon mehr als eine Milliarde Euro.