Reklamationen von Urlaubern "werden kreativer“

Klingt nach einer Anleitung zum Querulantentum, ist es aber nicht, sagt der Anwalt: „Im Gegenteil. Die Wiener Liste zeigt die Bandbreite an möglichen Mängeln, die Prozesschancen und die den Klägern seitens der Gerichte zugesprochenen Prozentsätze. Hier ein Auszug aus den jüngst verhandelten Fällen:

Respektloser Reiseleiter: Eine Urlauberin in Tansania hat sich über den Reiseleiter geärgert, der sie de facto ignoriert hat. Geantwortet habe er prinzipiell nur auf die Fragen ihres Mannes, sie als Frau sei dagegen Luft für ihn gewesen. Das habe bei ihr zu einem permanenten Unbehagen geführt, vor allem weil sie mit dem Reiseleiter mehrere Tage auf Safari war. Dazu sei seine „provokant langsame Fahrweise“ an 2 von 6 Tagen gekommen, die sich negativ auf das Besichtigungsprogramm ausgewirkt habe. Die Klägerin bekam letztlich zehn Prozent vom anteilig auf die betroffenen Teile der Reise entfallenden Reisepreis rückerstattet.

Schlacht am Buffet: In einer 5-Stern-Anlage mit 529 Zimmern in Ägypten waren sowohl das Besteck als auch die Tische im Restaurant dreckig und zum Teil nicht abgeräumt, so die Klage eines Reiserückkehrers. Er bekam 5 Prozent rückerstattet. Begründung: Die Reisenden kamen immer recht spät zum Buffet, als dort schon viele andere Gäste gewesen waren oder bereits ihre Mahlzeiten eingenommen hatten.