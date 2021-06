Corona: Urlaub in Österreich, auch mangels Alternativen

„Die wirtschaftliche Lage ist derzeit für wenige in Deutschland niederschmetternd. Denken Sie nur an Beamte, Lehrer oder Pensionisten, an deren Einkommenslage sich nichts geändert hat“, sagt Martin Lohmann, Tourismusexperte und Herausgeber der deutschen Reiseanalyse, am ÖHV-Kongress in Linz. Die Reiselust in Deutschland ist also ungebrochen, zeigt seine aktuelle Analyse.

Für das Urlaubsland Österreich heißt das seiner Meinung nach, dass die Deutschen sowohl im Sommer wie im Winter Österreich auf der Wunschliste haben. Betonung auf „Wunschliste“. Denn ob Urlaubsträume Wirklichkeit werden, steht auf einem anderen Blatt. Gerade in der Pandemie. „Viele wollen zwar, verschieben die Pläne dann aber doch lieber auf nächstes Jahr.“ Dennoch: Bei einer Umfrage im Mai stand das Urlaubsland Österreich im Sommer hoch im Kurs. Nur Italien und Spanien waren auf der Liste der gefragtesten Auslandsdestinationen der Deutschen noch weiter vorne. Detail am Rande: Die Deutschen bleiben – wie auch die Österreicher – in Pandemie-Zeiten überproportional oft letztlich im Urlaub im eigenen Land.

Optimistisch ist Lohmann aber speziell auch für den kommenden Winter. „Wintersport in den Alpen heißt für den typischen Deutschen im Wesentlichen Urlaub in Österreich.“ Und heuer dürfte die Lust auf einen eben solchen besonders ausgeprägt sein – aus Verlegenheit. „Denn viele werden sich noch nicht trauen, im Winter eine Fernreise zu machen.“

Es würde nun an den österreichischen Touristikern liegen, Sicherheitskonzepte zu präsentieren, die allerdings nicht das Urlaubserlebnis beeinträchtigen. Lohmann: „Schließlich will keiner in den Urlaub fahren, weil man sich dort so schön die Hände desinfizieren kann.“

Ein Thema, das die Branche auch im Sommer beschäftigt, der zumindest in der Ferienhotellerie schon gut gebucht ist. Im Vorjahr waren es neben den Deutschen die Österreicher, die die Sommersaison gerettet haben. Ein Erfolg, der nur „geliehen“ ist, da die Urlauber mangels Alternativen in Österreich gestrandet sind.