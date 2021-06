Regionalbahnen sollen wieder belebt werden

Die österreichischen Regionalbahnen soll im Zuge des Kampfs gegen den Klimawandel wieder an Bedeutung gewinnen. Bundesregierung und ÖBB wollen damit den Trend der letzten Jahrzehnte umkehren.

Im Zuge des ÖBB-Rahmenplans werden bis 2026 17,5 Milliarden Euro in den Bahnausbau investiert. 1,9 Milliarden davon sind für die Regionalbahnen budgetiert. Zusätzlich sollen nun 40 Millionen Euro in Stadtregionalbahnen und rund eine halbe Milliarde Euro in den Ausbau von Privatregionalbahnen fließen.

„Im Kampf gegen die Klimakrise müssen wir unsere Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, neu denken“, erklärte Umweltministerin Gewessler. Denn der Verkehrssektor sei das „Sorgenkind im Klimaschutz“. Die ÖBB will ihre Kapazitäten verglichen mit dem Jahr 2018 bis 2040 verdoppeln, so ÖBB-Chef Andreas Matthä.

Der Ausbau soll aber nicht nur den Personen-, sondern auch den Güterverkehr auf der Regionalbahn beleben. Davon verspricht man sich eine Entlastung des Lkw-Schwerverkehrs. Um die Bahn attraktiver zu machen, soll der Komfort erhöht, die Taktung bedarfsgerechter gestaltet und die Kosten für die Kunden gesenkt werden.