Modernisierter Doppelstockzug auf Franz-Josephs-Bahn unterwegs

Sieben sind schon auf der Franz-Josephs-Bahn im Einsatz. Zehn sollen bald dazukommen. Die modernisierten Doppelstockwagen (DOSTO) der ÖBB fahren mittlerweile im Nahverkehr. Im Umbau enthalten sind nicht nur eine Innen- und Außengestaltung im Cityjet-Look, sondern auch viele technische Verbesserungen.

Mehr Platz und WLAN

Michaela Huber, Vorstandsdirektorin ÖBB-Personenverkehr AG, konnte mit Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko und dem Kremser Stadtrat Alfred Scheichel (SPÖ) einen der neuen DOSTO am Kremser Bahnhof vorstellen.