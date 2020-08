Reformstau: Die fünf größten Baustellen des AMS

- Föderale Kleinkrämerei

Die AMS-Struktur mit einer Bundes- , neun Landes- sowie 98 Regionalorganisationen erschwert rasche Entscheidungen und verhindert nicht zuletzt durch politischen Einfluss, dass alle an einem Strang ziehen. So scheitert die überregionale Job-Vermittlung nicht selten an den Landesgrenzen oder der Föderalismus treibt eigene Blüten wie zuletzt in Niederösterreich. Das AMS NÖ geht eigene Wege und stellte mit schnellestelle.info kürzlich eine eigene Vermittlungskampagne vor. Warum nur dort? Pläne zu einer besseren Steuerung des AMS legte der Rechnungshof schon vor Jahren vor. Auch die vollständige Ausgliederung in eine GmbH wäre eine Möglichkeit, die die Sozialpartner aber ablehnen. Sie würden an Einfluss verlieren.