AMS setzt auf schnelle Betreuung

Entscheidend ist dabei, dass neue Arbeitslose schnell und intensiv betreut werden. Was angesichts der Corona-Rahmenbedingungen nicht so leicht ist. Aber eine Evaluierung innerhalb des AMS in NÖ hat gezeigt, dass rasche und vor allem intensive Betreuung von Beginn der Arbeitslosigkeit an zu einer kürzeren Zeit ohne Job und zu einer geringeren Neigung, sich vom Arbeitsmarkt überhaupt zurückzuziehen, führt. „Je intensiver und schneller Arbeitslose betreut werden, umso weniger entsteht Langzeitarbeitslosigkeit. Das erfordert solide Expertise in der Beratung von Jobsuchenden und ausreichende Personal- und Budgetausstattung für das Arbeitsmarktservice.“