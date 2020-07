Arbeitsmarkt: Der Sommer wird zur Zitterpartie

Und dieser ist heuer mangels ausländischer Gäste noch nicht wirklich angelaufen, wie die Bundesländer daten zeigen (siehe Grafik). So waren in Tirol zum Monatsende doppelt so viele Arbeitslose gemeldet wie im Vorjahr. Auch in Salzburg und Vorarlberg bleibt die Job-Situation höchst angespannt. Am Tourismus hängen nicht nur Tausende Arbeitsplätze in der Beherbergung und Gastronomie, sondern auch im Gewerbe und Handwerk sowie in der Baubranche. Letztere verzeichnet im Branchenvergleich den zweithöchsten Anstieg (52 Prozent) nach der Hotellerie- und Gastronomie, wo sich die Arbeitslosen-Zahl auf 73.000 verdoppelt hat. Besser läuft es im Handel und in der Industrie, wo die Aussichten für den Herbst aber nicht rosig sind.