Neuer AMS-Algorithmus: Fehlerquote bei 20 Prozent

Laut AMS-Angaben schätzte der Algorithmus die Arbeitslosen bisher zu 80 Prozent richtig ein. „Erfahrene AMS-Berater kamen auf eine Treffergenauigkeit von 95 Prozent“, berichtet Roland Sauer, Vorsitzender des AMS-Verwaltungsrates. Der Grund: Die Berater würden auch diverse Soft Skills wie Auftreten etc. mit berücksichtigen. „Jede Ersteinstufung wird mit dem Arbeitslosen besprochen“, betont Sauer.

Die Letztentscheidung, in welche Stufe jemand eingeteilt werde, liege beim Berater. Dieser könne jederzeit in eine höhere Kategorie umstufen, wenn sich die Arbeitsmarktchancen verbessern – etwa nach einer Schulung. Eine Abstufung in die niedrigste Kategorie ist nur nach einem vorherigen Perspektivencheck möglich. Hier wurde eine Hürde eingebaut, um zu verhindern, dass sich ein AMS-Berater einfach Zeit und Arbeit ersparen will. Weil sich die Arbeitsmarktchancen rasch ändern können, rechnet das AMS durchaus mit vielen Umstufungen.