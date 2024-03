Reddit: Börsendebüt mit "gewissem Risikoelement"

Die Online-Plattform steht kurz vor dem Start an der Börse. Der Börsengang gilt auch als Testballon für die Stimmung an den Märkten.

Am Donnerstag dürfte es soweit sein. Dann soll Reddit an der New Yorker Börse starten.

Es ist der erste große Börsengang eines Technologieunternehmens in diesem Jahr und es ist ein ungewöhnliches Börsendebüt.

Denn Reddit ist 19 Jahre alt, hat nur am Rande mit Hype-Themen wie Künstliche Intelligenz zu tun und birgt wie Monika Rosen, Börsenexpertin und Vizepräsidentin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft sagt, "ein gewisses Risikoelement". Millonen Nutzerinnen und Nutzer Die Online-Plattform, auf der Nutzer Inhalte einstellen und diskutieren können, ist eine der meistbesuchten Websites in den USA und zählt laut Börsenprospekt rund 73 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer pro Tag, wöchentlich sollen es mehr als 267 Millionen sein. Sie tummeln sich in rund 100.000 Foren, sogenannten Subreddits. Die Themen sind breit gefächert und reichen von Computerspielen, American Football bis hin zu Kosmetik-Tipps und Stars wie Taylor Swift. Moderiert werden die Foren von den Nutzern selbst, Geld bekommen sie dafür nicht. Wegen der laxen Standards kam die Plattform deshalb auch bereits des Öfteren ins Gerede.

Bewertung bei bis zu 6,4 Mrd. Dollar Bei dem Börsengang werden 22 Millionen Aktien ausgegeben, die Preisspanne wurde zwischen 31 und 34 Dollar festgelegt. 750 Mio. Dollar könnten damit maximal in die Kassen des Unternehmens gespült werden. Die Bewertung auf Basis der Preisspanne beträgt bis zu 6,4 Mrd. Dollar. 2021 als er Börsengang beantragt wurde, ging man allerdings noch von einer Unternehmensbewertung von 10 Mrd. Dollar aus. Von Gewinnen ist man bei Reddit weit entfernt. Zuletzt wurden mehr als 90 Millionen Dollar Verlust geschrieben, im Jahr davor waren es noch 156 Mio. Die Umsätze legten im vergangenen Geschäftsjahr um 20 Prozent auf 804 Mio. Dollar zu. Geld verdient Reddit vor allem mit Online-Werbung. Künftig will man auch verstärkt auf Datenlizenzierungen setzen. Google will etwa Künstliche Intelligenz mit den Daten der Reddit-Nutzer trainieren.

Riskant Das "gewisse Risikoelement" liegt laut Börsenexpertin Rosen darin, dass rund 8 Prozent der Aktien an besonders aktive Nutzer ausgegeben werden und die haben in den vergangenen Jahren Änderungen auf der Plattform meist mit Störfeuern begleitet. Die Nutzeraktien haben auch keinerlei Behaltefrist, das heißt, sie können sofort verkauft werden. "Das könnte das Papier beim Start volatil machen", sagt Rosen. "Die Reddit-Nutzer haben sich in der Vergangenheit nicht als die besonnensten Anleger erwiesen." In den Reddit-Foren nahmen auch zahlreiche Meme-Stocks ihren Ausgang. Nutzer des Subreddits WallStreetBets machten etwa 2021 gegen Hedgefonds mobil, die auf fallende Kurse bei der Aktie des US-Computerspielehändlers GameStop wetteten. Durch koordinierte Käufe beförderten sie die Aktie in lichte Höhen und brachten die Großinvestoren in die Bredouille. Die Gemengelage birgt also durchaus explosives Potenzial.

"Kanarienvogel in der Kohlegrube" Rosen sieht in dem Börsengang, der bereits 2021 beantragt wurde, auch eine Art Testballon für die Stimmung an den Märkten. Weil Reddit trotz allem das bekannteste Unternehmen seit langem sei, dass sich an die Börse wage, sagt die Expertin. Dass die Aktie dem Vernehmen nach mehrfach überzeichnet war, deute auch darauf hin, dass viele Fonds nach einer langen Durststrecke dabei sein wollen. Die Anzahl der Börsengänge ist in den USA in den vergangenen Jahren laut dem "IPO Issuance Barometer" von Goldman Sachs stark zurückgegangen. Waren es 2021 noch 1.035 Unternehmen, sank die Zahl nach dem Beginn der Leitzinsanhebungen durch die US-Notebank Fed 2022 auf 181 und 2023 auf 154 zurück. Zuletzt seien Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA wieder geschwunden, meint Rosen. Reddit könne man deshalb durchaus auch als "Kanarienvogel in der Kohlegrube" sehen, der feststellen soll, wie gut oder schlecht die Lufts sei.