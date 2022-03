Raiffeisenbank International prüft Rückzug aus Russland

„Wir haben eine Sorgfaltspflicht gegenüber unseren Mitarbeitern und Kunden. Wir tun im gesamten RBI-Konzern alles, was wir können, um sie und die humanitären Hilfen zu unterstützen“, heißt es von der Bank weiter. Trotz des Krieges ist die RBI weiter in der Ukraine aktiv. „Die Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine machen einen tollen Job. Wann immer es möglich ist, sind auch Filialen offen – je nachdem wie es die Kriegssituation zulässt“, sagt Ditz. In der Ukraine beschäftigt die Bank rund 6.600 Mitarbeiter in 390 Filialen.