Quartalsverluste für Exxon und Chevron

Die Corona-Pandemie setzt den größten US-Ölmultis ExxonMobil und Chevron weiter zu. Im dritten Quartal erlitten beide Konzerne hohe Verluste und mussten weitere heftige Geschäftseinbußen verkraften. US-Branchenführer Exxon geriet in den drei Monaten bis Ende September mit 680 Millionen US-Dollar (581 Mio. Euro) in die roten Zahlen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Vor einem Jahr hatte Exxon noch 3,2 Mrd. Dollar verdient, doch seit der Coronakrise macht der texanische Konzern nur noch Minus - es war bereits der dritte Quartalsverlust in Folge.