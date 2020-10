Die Ölbranche sucht einen Nebenjob

„Die OMV bereitet sich darauf vor, dass sie weniger Kraftstoffe herstellt – da werden wir schrumpfen“, erklärte Konzernchef Rainer Seele. Der Konzern baut im Weinviertel zusammen mit dem Verbund derzeit an der bislang größten Fotovoltaikanlage des Landes. Im Gegensatz zu ihren Mitbewerbern will die OMV aber nicht in erneuerbare Energien einsteigen, sondern lediglich damit einen Teil ihres eigenen Strombedarfs decken. Die Wertschöpfungskette soll in der chemischen Industrie verlängert werden, etwa durch die Übernahme von Borealis.

Die Neuausrichtung der Branche hat schon vor der Corona-Krise begonnen. Die Pandemie scheint sie aber zu beschleunigen. Sie zwinge die Mineralölindustrie, „besser und innovativer zu werden“, erklärt Hedwig Doloszeski, Geschäftsführerin des Fachverbands Mineralölindustrie in der Wirtschaftskammer. Geforscht werde zum Beispiel an Bio- und synthetischen Kraftstoffen sowie an ReOil-Verfahren, bei denen Altkunststoff zu Rohöl recycelt wird.