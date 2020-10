OMV förderte im drittten Quartal weniger Öl und Gas

Zum Vergleich: Der Brent-Preis ist in dem vorige Woche zu Ende gegangenen dritten Quartal im Schnitt auf 42,94 Dollar je Barrel in die Höhe gesprungen, nach 29,56 Dollar in Q2 - und noch sehr hohen 62,00 Dollar voriges Jahr in Q3.

Die OMV-Gesamtverkaufsmenge an Raffinerieprodukten lag heuer im dritten Quartal bei 4,69 Mio. Tonnen, nach 4,16 Mio. t im zweiten Vierteljahr bzw. 5,60 Mio. t im dritten Quartal 2019. Bei Erdgas blieben die Verkaufsmengen im Quartalsabstand mit 33,27 (32,32) Terawattstunden (TWh) stabil, im dritten Quartal 2019 waren es 27,17 TWh gewesen.

Am 29. Oktober will die OMV den vollständigen Bericht für das dritte Quartal vorlegen.