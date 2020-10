Corona-Pandemie beschert OMV im dritten Quartal Verlust

Grund ist die eingebrochene Ölnachfrage und der damit einhergehende Preisverfall im Zuge der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Während Seele im dritten Quartal eine gewisse Erholung konstatiert, ist insbesondere die Flugbranche weiterhin stark betroffen. Hoffnungsträger des Konzerns ist der Bereich Petrochemie.

Borealis

Die OMV hat ihre Beteiligung am Chemiekonzern Borealis von 36 auf 75 Prozent erhöht und dafür 3,8 Milliarden Euro bezahlt. Entgegen ursprünglichen Plänen wurde der gesamte Betrag bereits beglichen.

Durch die Übernahme soll der Konzern um etwa ein Drittel wachsen. Die OMV erwirtschafte einen Jahresumsatz von 20 bis 25 Milliarden Euro, Borealis komme auf etwa zehn Milliarden. Durch den höheren Anteil partizipiere sie mehr an Cashflow und Dividenden, so Seele. Auch verspricht man sich bis 2025 Synergieeffekte in Höhe von 800 Millionen Euro.