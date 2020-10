Telekom & OMV: Zoff bei den Betriebsräten

Der Streit könnte vor Gericht enden. Außer, der Arbeiterkammer gelingt es noch, zu vermitteln. Die AK übt als Behörde die sogenannte Betriebsratsfondsrevision aus. Sie ist der Wirtschaftsprüfer für die heimischen Betriebsratsfonds.

Eine Personalie sorgt ebenfalls für Diskussionen. Mitarbeiter wundern sich, dass der langjährige A1-Betriebsratschef Walter Hotz, der 2018 in die zweite Reihe ging und an seinen Vize Luksch übergab, plötzlich Telekom-Aufsichtsrat ist. „Hotz ist nicht mehr im Zentralausschuss und gleitet langsam in den Ruhestand“, erklärt Luksch. Wie man im Unternehmen hört, soll die auch für Hotz überraschende Absetzung die Konsequenz von kritischen Debatten mit Luksch gewesen sein. Als seinen Nachfolger nominierte der Zentralausschuss kürzlich Luksch-Vize Gerhard Bayer. Frauenquote Das empört die junge Betriebsratsfraktion A1 United. Die Nominierung von Bayer widerspreche der seit 2018 gültigen Frauenquote im Aufsichtsrat von mindestens 30 Prozent. Die Fraktion fordert die Entsendung einer Frau. Gerade die Arbeitnehmervertretung „sollte mit gutem Beispiel vorangehen“.

„Völlig unverständlich, warum der A1-Zentralausschuss keine weitere Frau in den Aufsichtsrat entsendet“, kritisiert auch Sollak. Die gesetzliche Geschlechterquote werde hier einfach ignoriert. Als Personalvertretung habe man, genauso „wie Arbeiterkammer und ÖGB mehr Frauen in den Aufsichtsräten gefordert“. Luksch dagegen sieht „keinen rechtlichen Verstoß, wir haben einen Mann durch einen Mann ersetzt“. Als FSG würde man die Quote erfüllen.