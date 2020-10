Wirbel um die Chefin des OMV-Betriebsrates

Angeblich seien nicht nur Diensthandys, sondern auch ein Betriebsrats-Laptop untersucht worden, jedoch nicht von Asperger. Man habe Informationen, ist zu hören, auf Geräten gefunden, die aus Compliance-Gründen dort nicht hingehörten. Die Untersuchungen gegen einen dritten Betriebsrat wurden wieder eingestellt.

Die OMV einigte sich nun mit Asperger, 56, und ihrer Assistentin über eine einvernehmliche Beendigung der Dienstverhältnisse. Asperger war für den KURIER nicht erreichbar. OMV-Sprecher Andreas Rinofner erklärte dazu, persönliche Entscheidungen von Mitarbeitern kommentiere man nicht. Ein langjähriger Kapitalvertreter im Aufsichtsrat sagte dazu gegenüber dem KURIER, der Aufsichtsrat habe die Arbeit von Asperger sehr geschätzt. Vor allem, dass die Betriebsratschefin den Borealis-Deal mitgetragen habe.

Die in der Gewerkschaft gut verankerte Asperger legte auch ihre Funktionen im ÖGB (Frauenvorsitzende in NÖ) und im Vorstand der AK Niederösterreich zurück. Sie hatte in der OMV als Lehrling begonnen und schaffte 2018 als erste Frau den Sprung an die Spitze des Konzernbetriebsrates.

Ihr Vize Lindner, Chef des Betriebsrates Downstream (Raffinerie), fiel im Unternehmen durch frauenfeindliche Bemerkungen auf. Er pflegt mit Seele das Du-Wort. Auch Kapitalvertreter wunderten sich, als Lindner, 59, im Vorjahr eine Gehaltserhöhung für Seele einforderte. Nach Aspergers Rücktritt muss die Konzernvertretung neu gewählt werden.