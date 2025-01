Wann Quantencomputer nützlich sein werden

Alexander Glätzle teilt diese Einschätzung nicht. Der Tiroler Physiker baut mit dem von ihm mitgegründeten Münchner Start-up planqc Quantencomputer. Im vergangenen Jahr habe es bei der Technologie mehr Fortschritte gegeben als in den Jahren zuvor. Erste Anwendungen, bei denen klassische Supercomputer nicht mehr mithalten könnten, werde es bereits Ende des Jahrzehnts geben, ist der Gründer überzeugt.

Anwendungsbereiche seien beispielsweise die Entwicklung neuer Materialien für E-Auto- Batterien oder Solarzellen , aber auch die Klima- oder Medikamentenforschung . Quantencomputer könnten die personalisierte Medizin in einigen Jahrzehnten möglich machen, sagt Glätzle.

Aktuell seien Quantenrechner allerdings noch in keinem Industriebereich nützlich . Noch seien digitale Quantencomputer weder schneller noch kosteneffizienter oder würden bessere Berechnungen liefern, meint Glätzle: "Quantencomputer werden dort einen echten Mehrwert bieten, wo Quantenphänomene bereits im Problem enthalten sind, etwa bei der quantenmechanischen Verbindung zweier Moleküle."

Allerdings sind Qubits fehleranfällig und müssen korrigiert werden. Die Schwelle, an der klassische Suptercomputer nicht mehr mithalten können, liege bei 100 logischen, also fehlerkorrigierten Qubits , sagt Glätzle.

Wie groß ist eigentlich ein solcher Quantencomputer? "Ungefähr so groß wie fünf Kühlschränke", sagt Glätzle.

Seit Unternehmen hat eine Technologie entwickelt, die Quantencomputer schneller leistungsfähiger machen soll und auf den Innsbrucker Quantenphysiker Peter Zoller zurückgeht. Informationen werden in einzelnen Atomen gespeichert, die miteinander verschränkt und in quantenmechanische Zustände gebracht werden können.

Im vergangenen Jahr erhielt Glätzles Unternehmen 50 Mio. Euro , ausschließlich von europäischen Investoren. Seinen ersten Quantencomputer will das Münchner Start-up 2026 an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ausliefern. Er werde über 100 Qubits verfügen, sagt Glätzle. Parallel dazu wird in der Forschungseinrichtung nach Anwendungsfällen gesucht.

Neben dem Hardware-Geschäft verdient das Münchner Start-up auch mit dem Verkauf von Rechenzeit Geld. Nicht jeder habe 20 Mio. Euro für einen Quantencomputer, aber vielleicht 100.000 Euro für spezielle Rechenoperationen. Auch Beratungsdienstleistungen und die Entwicklung von Anwendungsfällen für Quantencomputer für Unternehmen tragen zum Umsatz des Start-ups bei. Im vergangenen Jahr wurden laut Glätzle 10 Mio. Euro erwirtschaftet.

Gegründet wurde planqc 2021. Das Spin-off des Max-Planck-Instituts in München war auch das erste Start-up in dem im selben Jahr ins Leben gerufenen Munich Quantum Valley. Die Forschungs- und Innovationsinitiative gilt als internationales Vorzeigeprojekt und will die bayerische Hauptstadt zum global führenden Standort für Quantencomputing machen.

Staat als erster Auftraggeber

Geholfen habe auch der Auftrag des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, erzählt Glätzle. Das sei eine industriepolitische Entscheidung gewesen und habe neue Investoren auf den Plan gerufen. An Bord sind auch Geldgeber aus Österreich. Markus Wagner von i5Invest wird sogar als Mitgründer des Start-ups angeführt, daneben halten auch Speedinvest und der Tiroler ARM-Gründer Hermann Hauser via Apex Ventures Anteile. "Der Staat als erster Auftraggeber und die enge Anbindung an akademische Institute, das waren unsere Erfolgsrezepte", sagt Glätzle: "Das könnte man auch auf Österreich projizieren."