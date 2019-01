Probleme mit Software-Update: Richter bringt VW in Bedrängnis

Am Ende einigten beiden Seiten mit dem Richter darauf, in der nächsten Verhandlung mit dem Kfz-Sachverständigen Werner Tober einen Fragenkatalog zu erarbeiten und ein Gutachten in Auftrag zu geben. Tober fungiert schon in anderen Dieselgate-Verfahren als Gutachter.

Sollte Tober zum Schluss kommen, dass die VW-Aussage zum Update-Erfolg nur zu 99 Prozent stimme, machte der Richter klar, wird VW verurteilt werden. Doch bis zu einem endgültigen Urteil wird noch viel Zeit ins Land ziehen.