Dieselskandal: Software-Updates floppen, Hardware-Nachrüstung gefordert

Und weiter heißt es: "Die DUH fordert seit Aufdeckung des Diesel-Abgasskandals im Herbst 2015, dass die Bundesregierung die des Betrugs an Millionen Diesel-Käufern überführten Konzerne dazu verpflichtet, Euro 5 und 6 Diesel-Pkw mit funktionierenden Abgaskatalysatoren auf deren Kosten nachzurüsten. Die in den allermeisten Euro 5 und Euro 6 Diesel enthaltenen Abschalteinrichtungen führen zu extrem hohen Schadstoffemissionen im realen Fahrbetrieb – eine Tatsache, die auch drei Jahre nach Bekanntwerden des Abgasskandals in den USA faktisch ohne Konsequenzen für die Hersteller bleibt. Doch nach wie vor sperrt sich die Bundesregierung gegen Hardwarenachrüstung und folgt damit dem Wunsch der Automobilindustrie."



Laut DUH geben die Hersteller von SCR-Nachrüstsystemen geschätzten Kosten in Höhe von 1.500 bis 2.000 Euro brutto pro Fahrzeug an. „Durch die Nachrüstung mit SCR Katalysatoren werden NOx-Werte unterhalb des EU 6 temp erreicht. Die Technik ist erprobt und stabil. Verkehrsminister Scheuer muss dringend die erforderliche Richtlinie erlassen, damit die Nachrüstung von dreckigen Diesel-Pkw rechtssicher erfolgen kann“, fordert Axel Friedrich, der die Messung des EKI leitet.