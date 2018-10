Dieselskandal: Autos sollen nach Update schlechter beschleunigen

So sank bei einem VW Passat Alltrack (176 PS) nicht nur die Motorenleistung auf 163 PS, sondern auch die maximale Kraftübertragung (Drehmoment) wurde statt bei 1500 Umdrehungen erst bei 1900 Umdrehungen erreicht. „Das Ergebnis ist ein schwächeres Auto“, heißt es in der Klage. Dazu muss man wissen, dass das Drehmoment in Newtonmeter gemessen wird. So sank bei einem Audi Q5 das Drehmoment von 361 auf 336 Newtonmeter. Auch in die Gegenrichtung gibt es Veränderungen. So stieg bei einem Audi A4 (164 PS) danach die Motorleistung sogar auf 170 PS und das Drehmoment von 362 auf 370 Newtonmeter.

„Der VKI erstattet in seiner Klage ein umfangreiches Vorbringen, das ersichtlich der Stimmungsmache dienen soll“, heißt es in der Klagebeantwortung. Die Vorwürfe der Irreführung und Täuschung der Autobesitzer werden bestritten. Die technischen Maßnahmen bei den Fahrzeugen haben „keine negativen Folgen“. Der Konzern beantragte die Abweisung der Klage.