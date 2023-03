Preiskommission stellt Untersuchungen zum Spritmarkt ein

In der Tat stiegen die Preise für Diesel, Super und Heizöl nach Kriegsbeginn deutlich, allerdings auch im EU-Durchschnitt. In Österreich blieben sie aber dennoch weiterhin unter diesem, ehe sie Anfang Juni bis circa Mitte August darüber lagen. Kocher erklärt dies unter anderen mit dem Unfall in der Raffinerie Schwechat, der einen Einbruch bei der Erzeugung verursachte. Seit dem Sommer aber liegen die Spritpreise sowohl auf Brutto- als auch Nettobasis unter dem EU-Durchschnitt und sind auch wieder auf Vorkriegs-Niveau gesunken. Bei Heizöl gab es zwar auch einen Preisrückgang, allerdings erst im Herbst und die Preise liegen weiterhin über dem EU-Durchschnitt.

Die interimistische Generaldirektorin der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB), Natalie Harsdorf-Borsch, fügte hinzu, dass eine Verdoppelung bis Verdreifachung der Raffineriemargen festgestellt wurde. Dies sei aber ein internationales Phänomen. „Das ist ein Anzeichen, dass der Wettbewerb vielleicht nicht perfekt funktioniert“, so Kocher. Hier werde man auf EU-Ebene weitere Gespräche führen müssen. Zudem verweist er auf den Spritpreisrechner der BWB, wo eine Ausdehnung auf den Heizölsektor denkbar sein. Und nicht zuletzt wurden die Ressourcen der Behörde erhöht.