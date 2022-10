Preise für Haushaltsenergie stiegen im August um 40 Prozent

In der jüngeren Vergangenheit sei Energie immer günstig und im Überfluss vorhanden gewesen, so Angerer. "In der vergangenen Monaten wurde uns vor Augen geführt, dass die Versorgungssicherheit und Preisstabilität von Energieträgern aber keine Selbstverständlichkeit ist." Die derzeitige Verknappung der Gasversorgung "stellt uns in Europa vor ein fundamentales Problem". In Anbetracht dessen müsse auch zu einem gewissen Maß an das Durchhaltevermögen und die Anpassungsfähigkeit der Gesellschaft appelliert werden.

Notlösungen

Fehlenden Erzeugungskapazitäten würden die Preise weiter in die Höhe treiben. "Diese hohen Preise müssen als eindeutiges Signal zum Sparen und Diversifizieren verstanden werden: Es brauche Windkraft, Photovoltaik, Erdwärme und Biomasse. "Nur so können wir uns mittelfristig aus der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffimporten befreien", betont Angerer. Die aktuelle Renaissance von Kohlekraftwerken oder eine langfristige Nutzung von Erdgas über alternative Versorgungswege könne bestenfalls eine Notlösung sein.