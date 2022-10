Gaspreise auf Niveau vom Juni zurückgegangen

Vor allem in der letzten Woche habe es einen "bemerkenswerten Rückgang" der Preise gegeben, so E-Control-Experte Leo Lehr zur APA. Zwar schwankt dieser Gaspreis stark, aber im August und der ersten Septemberhälfte waren die Preise bei 200 Euro gelegen, mit Spitzen über 300 Euro/MWh. Auch in der zweiten Septemberhälfte waren Preise zwischen 170 Euro und 200 Euro die Regel. Anfang Oktober gab es einen Preisrutsch.

Zwei Entwicklungen

Die Preise für den Gasbezug in einem Monat sind allerdings vorerst nicht im gleichen Ausmaß zurückgegangen. Der sogenannte "Future" für die Lieferung im November stand zuletzt noch bei 167 Euro/MWh. Ähnlich teuer waren auch die Futures für die nächsten Monate und Quartale.

Während die vollen Gasspeicher grundsätzlich den Gaspreis drücken, gibt es zwei Entwicklungen, die den Abstand zwischen kurz- und langfristigen Preisen auseinandertreiben, so Lehr.