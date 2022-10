Video: Neue deutsche LNG-Terminals verteilen Gas auch für Österreich

Die Lieferungen kommen dann aus den USA, Nord-Afrika uns dem arabischen Raum. Das Gas wird dann in Deutschland, aber auch nach Österreich, weiter verteilt.

Das Terminal wird laut Betreiber etwa die Hälfte der Kapazität von Nord-Stream - haben.

Kritik kommt von Umweltschutzorganisationen. Auch, weil das aus Übersee gelieferte Gas zum Teil durch das schädliche Fracking-Verfahren gewonnen wird.

Die Deutsche Regierung hat sich jedoch nach Kriegsbeginn in der Ukraine entschlossen, auf eigene LNG-Terminals zu setzen. Auch an drei weiteren Standorten an der Nord- und der Ostsee werden gerade solche Projekte umgesetzt. Am Ende soll mindestens ein Drittel des gesamten Bedarfs tiefgefroren und per Schiff nach Deutschland kommen.