Preisdeckel hält nicht: Putins Öl-Einnahmen steigen kräftig

Theoretisch sollte Russland sein Öl nämlich um maximal 60 Dollar pro Fass verkaufen können. Hinter der Maßnahme steht die Annahme, dass die Exporte des je nach Jahr zweit- bis drittgrößten Ölproduzenten am Weltmarkt (der größte sind die USA, Anm.) nicht ersetzt werden können. Der Westen wollte erreichen, dass Russland sein Erdöl zwar exportiert, damit aber weniger verdient. Wer russisches Öl transportiert oder versichert, das teurer gekauft wurde, sollte sanktioniert werden. Insbesondere China und Indien haben in Folge vermehrt billig russisches Öl eingekauft. Die Preisdifferenz von zeitweise bis zu 20 Dollar ist in den vergangenen Monaten aber geschwunden (siehe Grafik).