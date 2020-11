Postenbesetzungen: Hochspannung um die E-Control

In der ÖVP macht man sich für die Verlängerung von Urbantschitsch stark. Auch wenn es in der Energiewirtschaft einige kritische Stimmen gibt, wird dem Juristen insgesamt ein gutes Zeugnis ausgestellt. Außerdem ist es wohl nicht der Job eines Regulators, einen Beliebtheits-Contest in der Branche zu gewinnen, die er beaufsichtigt.

Urbantschitsch schaffte es, die E-Control aus politischen Diskussionen herauszuhalten. Gerade die mehrheitlich staatliche Stromwirtschaft ist in Österreich nach wie vor hochpolitisch, die Jobs werden parteipolitisch genau austariert. Die Großabnehmer rechnen Urbantschitsch hoch an, dass er es bei der Trennung der Strompreiszone mit Deutschland als Verhandlungsführer schaffte, dass die Tarife nicht so stark stiegen wie befürchtet. Und er senkte die Kosten der Behörde deutlich.