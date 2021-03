Postenbesetzungen: E-Control ohne Kontrolle

Die weisungsfreie E-Control ist eine der wichtigsten Behörden im Land. Für Haushalte, Unternehmen und die gesamte Energiewirtschaft. Am Mittwoch, dem 24. März, muss der neu bestellte Vorstand seinen Job antreten. Doch seit dem 14. März hat die E-Control keinen Aufsichtsrat mehr. Und bereits am 28. Februar lief die Mehrheit der Mandate in der Regulierungskommission ab.