E-Control: Monatliche Stromrechnung soll Wettbewerb beleben

Die Zahl der Menschen, die über die genaue Höhe ihrer Stromrechnung Bescheid wissen, ist gering. Das liegt unter anderem auch an der Abrechnung, die in unregelmäßigen Perioden erfolgt. Wolfgang Urbantschitsch, Chef der Energiemarktaufsicht E-Control, will die Energieversorger daher dazu bringen, auf monatliche Abrechnung umzustellen.

„Das erhöht die Transparenz und belebt den Wettbewerb“, sagte Urbantschitsch bei einer Podiumsdiskussion am Mittwochabend in Wien. Auch fast 20 Jahre nach Beginn der Liberalisierung des Strommarktes sind die Wechselraten der Kunden nämlich gering. Nur rund fünf Prozent aller Haushalte in Österreich suchen sich regelmäßig den jeweils billigsten Lieferanten. Zuletzt sind die Wechselraten sogar wieder gesunken.