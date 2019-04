E-Control: Strom- und Gas deutlich teurer geworden

Die Strom- und Gaspreise in Österreich haben 2018 kräftig angezogen. Schuld daran war einerseits die Verteuerung der fossilen Brennstoffe Öl, Gas und Kohle in den letzten Jahren, noch stärker ausgewirkt hat sich aber der Anstieg der Preise für die CO2-Zertifikate. Ab 1. Oktober 2018 kam dann noch die Trennung der deutsch-österreichischen Strompreiszone als Preistreiber dazu.

Bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 hätten elf Lieferanten wegen der bevorstehenden Trennung der Strompreiszone ihre Preise für ihre Bestandskunden - Haushalte und Gewerbe - erhöht, berichtete E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch am Montag. In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres hätten 50 weitere angestammte und alternative Anbieter Preiserhöhung durchgeführt oder zumindest angekündigt. "Auffallend dabei ist es, dass die Erhöhungen sehr unterschiedlich ausfallen und zwischen 7 und 47 Prozent liegen.", so Urbantschitsch. Auch bei Gas gab es im Vorjahr und zu Beginn dieses Jahres Preiserhöhungen, die sich zwischen 6 und 20 Prozent bewegten.