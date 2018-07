Strompreise könnten 2019 um ein Viertel anziehen

Der Verbund sei zwar in all diesen Bereichen bereits aktiv, doch werden man sich auch künftig seine Anteile an neuen Bereichen sichern müssen. Besondere Aufmerksamkeit will er auf Pump- und Batteriespeicher legen.

Über das erste Halbjahr 2018 kann sich Anzengruber jedenfalls nicht beklagen. Das Konzernergebnis stieg um 47,3 Prozent auf 227,5 Millionen Euro, der Kurs der Aktie ist seit Jahresbeginn um 64,8 Prozent gestiegen. Das war der größte Anstieg unter Europas Versorgern, „damit haben wir Aufmerksamkeit erregt“, sagt Anzengruber. Zurückzuführen sei das auf die „grüne“ Stromerzeugung und das eigene Übertragungsnetz.