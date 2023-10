Post wächst mit gebrauchten Handys und Billigmode aus China

Selbstabholung wird ausgebaut

In Österreich will die Post in den kommenden Jahren die Selbstabholung stark ausbauen. Dazu sollen auch 1.000 Telefonzellen durch Poststationen ersetzt werden. Auf ihnen könnte dann auch Außenwerbung ausgespielt werden. Künftig will die Post alle 700 Meter über eine Abholstation, eine Filiale oder einen Post-Partner verfügen. Pakete sollen dann überall in Österreich „in Schlapfenentfernung“ abgeholt werden können, wie Pölzl sagte.

Gewachsen ist das Paketgeschäft auch in Südosteuropa und der Türkei. Dort erreichte die vor drei Jahren mehrheitlich erworbene Aras Kargo mit mehr als 200 Millionen Stück bereits die Stückzahlen des österreichischen Marktes. Auch in Aserbaidschan, wo die Post über die türkische Tochter ebenfalls aktiv ist, laufe das Geschäft gut an. Die Umsätze in der Türkei seien aber nur etwa halb so hoch wie am Heimmarkt. Durch das Auf und Ab der türkischen Lira bleibe auch abzuwarten, wie sich das Geschäft letztlich in der Bilanz niederschlage.

Für 2023 erwartet Pölzl im Paketgeschäft ein Wachstum im höheren einstelligen Prozentbereich. Für das gesamte Unternehmen geht er von einem Umsatzzuwachs von über 6,5 Prozent aus.