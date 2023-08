Post baut 1.000 alte Telefonzellen zu Paket-Stationen um

Die Post will in den nächsten fünf Jahren rund 1.000 alte Telefonzellen zu Paket-Stationen umbauen. Die ersten Telefonhäuserl der A1 sollen noch heuer bei Pilotprojekten im Bezirk Gänserndorf und in Linz durch grau-gelbe Kästen ersetzt werden, an denn Pakete sowohl abgeholt als auch abgegeben werden können. Kunden, die tagsüber nicht zuhause seien, würden sich zunehmend Pakete direkt an Postationen schicken lassen, sagte Postchef Georg Pölzl bei der Präsentation der Halbjahreszahlen am Donnerstag.

In den vergangenen Jahren habe man bereits die Anzahl der Empfangsboxen auf rund 70.000 Stück erhöht. In den Postfilialen stehen zusätzlich mehr als 108.000 Abholfächer zur Verfügungen. Neben dem Ausbau der Elektromobilität bei der Zustellung - Ende des Jahres soll beereits die Hälfte der Flotte auf der "letzten Meile" umgerüstet sein - will die Post kräftig in den Ausbau der Selbstbedienungsinfrastruktur investieren.

