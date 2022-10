Porsche AG überholte Mutterkonzern VW beim Börsenwert

Nach einem Stotterstart an der Börse sind die Aktien des deutschen Sportwagenbauers Porsche auf der Überholspur. Mit einem Kursplus von mehr als sechs Prozent sprangen sie am Donnerstag bis auf 93,70 Euro, den höchsten Stand seit dem Börsengang vor einer Woche. Mit 85 Mrd. Euro ist Porsche damit - gemessen an den Vorzugsaktien - der wertvollste deutsche Autobauer. Die Sportwagen-Tochter überholte damit den eigenen Mutterkonzern Volkswagen (VW), der auf 77,7 Mrd. Euro kommt.