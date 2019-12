Polit-Kritik: Über Stagnationskartelle und Förderalismus-Probleme

Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermayr hat im KURIER-Interview für die Abschaffung „unsinniger Förderungen“ plädiert - etwa für Wärmepumpen, weil diese nur die Hersteller einstreifen würden. Die Kritik betrifft Sie auch, was kontern Sie darauf?

Von den Förderungen an die Haushalte profitierten die Hersteller nicht, weil sich die Preissituation negativ entwickelt hat. Wir sind ein standorttreues Unternehmen und haben in Österreich 340 Mitarbeiter, mit Werken in der Steiermark. Die Gehaltsabschlüsse der metalltechnischen Industrie lagen zwei Mal über drei Prozent und heuer bei 2,7 Prozent. Diese und die höheren Material-Kosten konnten wir in den Preisen nicht unterbringen. Wo ich Felbermayr aber Recht gebe: Wir haben in Österreich ein ‚Förderalismus‘-Problem. Wenn ein Haushalt zum richtigen Zeitpunkt alle Voraussetzungen erfüllte, konnte er aus Bundes-, Länder- und Kommunaltöpfen bis zu 70 Prozent der Investitionssumme als Förderung lukrieren. Das sind Maximalfälle und nicht die Regel – aber so viel braucht es sicher nicht. 30 Prozent, die dafür effizient und einheitlich, würden reichen.

Was halten Sie vom Vorschlag einer durchgängigen CO 2 -Bepreisung?