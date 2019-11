„Gar kein Wachstum mehr? Das ist Unfug“

Ein Österreicher ( Gabriel Felbermayr), der ein deutsches Institut leitet ( IfW Kiel) und ein Deutscher ( Tobias Thomas), der seit 2017 das Forschungsinstitut EcoAustria in Wien leitet: Mit dem KURIER stellten die beiden Ökonomen einen Ländervergleich an.

KURIER: Wie lange hat es für Sie beide eigentlich gedauert, den Kulturschock zu verarbeiten?

Gabriel Felbermayr: Ich bin ja graduell in Deutschland eingewandert. Zuerst neun Jahre Bayern, das war für einen Oberösterreicher kein Kulturschock. Jetzt in Kiel, an der Wasserkante, ist das doch anders. Das Klima ist feuchter, die Menschen sind großteils Protestanten, man spricht anders miteinander. Aber ein Schockerlebnis hatte ich nie.