VfGH kippt Mindestsicherung neu: Hürde für Türkis-Grün genommen

Politisch heißt der Spruch der Höchstrichter, dass mit der Aufhebung der umstrittenen ÖVP-FPÖ-Reform der Mindestsicherung eine mögliche Hürde auf dem Weg zu Türkis-Grün genommen wurde. Zumindest wurde die grüne Position zusätzlich gestärkt, denn sie hatten sich in dieser Frage dem Vernehmen nach bereits durchgesetzt.

Und zwar so: Die Grünen waren ja wie die SPÖ, die das türkis-blaue Gesetz via Bundesrat vor den VfGH brachten, von Anfang an höchst kritisch zu den Kürzungen

für Mehrkindfamilien und das Verknüpfen der Sozialhilfe mit Deutsch- oder Englischkenntnissen eingestellt.