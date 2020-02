Pleite einer sehr bekannten Fensterfirma

Die Mitteilung des Firmenanwalts Rudolf Mitterlehner ist aber sehr knapp gehalten. "Ein langwieriger und schwieriger Spaltungsprozess hat die liquiden Mittel der Traditionsfirma Wick Fenster & Sonnenschutz GmbH mit Firmenleitung in Linz, Produktion in Vorchdorf sowie Verwaltungsbereich in Pasching aufgezehrt. Nach Vorlage der Planungen für 2020 war die Hausbank nicht mehr bereit, weitere Finanzierungen zur Verfügung zu stellen, sodass ein gerichtliches Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung vorbereitet werden muss und die Mitarbeiter und Geschäftspartner entsprechend informiert wurden", heißt es in dem Schreiben.

Und weiter heißt es:"Es bleibt zu hoffen, dass der zu bestellende Insolvenzverwalter die Fortführung bewerkstelligt und die begonnene Restrukturierung nicht umsonst war. Die Neuausrichtung des Vertriebes und das neu aufgestellte Produktportfolio in den Bereichen Fenster, Haustüren und Sonnenschutz zeigten in den letzten Monate bereits erhebliche Erfolge und bescherte dem Unternehmen Anfragen und eine Auftragslage wie seit Jahren nicht mehr."

Laut Firmencompass beschäftigt Wick rund 260 Mitarbeiter, 2014 waren es sogar 352 Mitarbeiter.