Plattform will 10.000 Jobs für Geflüchtete aus der Ukraine

Die neu gegründete Plattform "Austrian Jobs for Ukraine" möchte bis Jahresende 10.000 Arbeitsplätze an Geflüchtete aus der Ukraine vermitteln. Der Schwerpunkt soll dabei auf den Bereichen Informationstechnologie (IT), Gastronomie und Sozialwirtschaft liegen. Die Initiative geht von Hilfsorganisationen und Wirtschaftsvertretern aus.

Die Jobs sollen den Geflüchteten „eine soziale und gesellschaftliche Perspektive geben und für einen geregelten Tagesablauf sorgen, so der von der Regierung eingesetzte Flüchtlingskoordinator Michael Takács. Und der Bedarf ist groß: „Wir werden bis zu 200.000 Plätze in allen Regionen und in allen Formen brauchen“.

Die Arbeitsstellen werden auf der Internetplattform „austrianjobs-for-ukraine.at“ auf Englisch inseriert, außerdem finden sich auf der Website Verweise zu Deutschkursen und Organisationen, die Geflüchteten helfen. Denn Sprachkenntnisse sind für viele der ausgeschriebenen Jobs wichtig, auch wenn sie nicht immer nötig sind. „In der IT sprechen wir Englisch“, meint beispielsweise Alfred Harl, Obmann des Fachverbands UBIT in der Wirtschaftskammer – und da der Branche österreichweit 24.000 Fachkräfte fehlen, wittert sie hier eine Chance.