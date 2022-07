Pkw-Neuzulassungen im Halbjahr auf tiefstem Wert seit 44 Jahren

Gegen├╝ber dem durch Covid-19 gepr├Ągten ersten Halbjahr 2020 sind die Pkw-Neuzulassungen in ├ľsterreich um 3,7 Prozent zur├╝ckgegangen, gegen├╝ber 2019 ist das ein Einbruch um 38,3 Prozent, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Montag laut einer Aussendung. Auch bei den Kraftfahrzeugen (Kfz) insgesamt wurden um rund 23 Prozent weniger Neuzulassungen als im abgelaufenen Jahr gemeldet.

Den st├Ąrksten Einbruch gab es bei Neuwagen mit Dieselantrieb. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 gingen diese um rund 29 Prozent zur├╝ck. Bei Benzinern betrug der R├╝ckgang etwa 21 Prozent. Die Neuzulassungen von Autos mit Benzin-Hybrid brachen um 11 Prozent ein, jene mit Diesel-Hybrid gingen um 10 Prozent zur├╝ck. Auch bei reinen Elektroautos gab es einen R├╝ckgang um 5,6 Prozent.