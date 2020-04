Photovoltaik-Ausbauziele verlangen die Nutzung von Freiflächen

Unter derzeitigen Bedingungen würden sich an Gebäuden (Dächern, Fassaden) in Österreich bis 2030 wohl nur etwa weitere 4 TWh realisieren lassen, sagt die Studie von FH-Prof. Hubert Fechner, Energieexperte vom Technikum Wien. Fast die Hälfte davon (1,8 TWh) wäre demnach auf Industrie- und Hallendächern möglich, 1,2 TWh bei Ein- und Zweifamilien- sowie 0,5 TWh bei Mehrfamilienhäusern und 0,5 TWh an Fassaden. Zwar bestehe bei den Gebäuden ein technischen Potenzial von 13,4 TWh, doch seien hier die nötigen 80 Prozent binnen nur 10 Jahren "unmöglich" umzusetzen. Da die technischen Gebäudepotenziale nicht ausreichend nutzbar seien, werde es "unabdingbar" sein, auch andere Flächen anzugehen.

Verkehrsflächen (Lärmschutzwände und Parkplatzüberdachungen) würden ein weiteres realisierbares Potenzial von etwa 1 TWh bis 2030 bieten, Deponieflächen aber wohl insgesamt nur etwa 0,3 TWh. Samt Gebäuden wäre man in Summe somit erst bei 5,3 der 11 TWh. Deshalb sollte von Anfang an die Nutzung von Flächen-PV verfolgt werden - am besten mit Wettbewerbsverfahren (Ausschreibung mit jährlichen Kontingenten je Flächenkategorie), weil dies die geringste Förderintensität habe. "Hier kann also mit minimalen Mitteln eine maximale zusätzliche Strommenge erzeugt werden", heißt es.

Nationaler Masterplan

Für die Freiflächen-Erschließung sollte es einen eigenen "Nationalen PV-Masterplan" geben, wobei grundsätzlich "Flächen mit Vorbelastung" und "Flächen mit Doppelnutzung" bevorzugt werden sollten, etwa versiegelte Flächen, Flächen mit geringer ökologischer Bedeutung bzw. Flächen in der Nähe von vorhandenen Stromnetzanschlusspunkten, fordert die E-Wirtschaft.

Als förderwürdig ausgewiesen werden sollten Flächen nahe von Infrastruktur wie Umspannwerken, Trafostationen, Kraftwerken, Windparks, Leitungs-Trassen, Autobahnen, Bahnstrecken usw. Auch Betriebsbau- und Industriegebiete werden dabei angedacht, Parkplatzüberdachungen (zB verbunden mit E-Ladestationen), Agrar- und Grünlandflächen (auch mit Doppelnutzung) sowie Wasserflächen. Den für die Widmung zuständigen Ländern sollten dazu Leitlinien an die Hand gegeben werden. Es sollte eine Sonderwidmung "Solarpark" geben, nach Ende der Nutzung sollte automatisch wieder die ursprüngliche Widmung gelten.