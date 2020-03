Photovoltaik: Um 140 Prozent höhere Förderung

Das heißt: Über die Förderung können rund 20.000 Anlagen finanziert werden. Anträge können ab Mittwoch, 17 Uhr, online gestellt werden.

Für Photovoltaik-Anlagen stehen allein über diese Förderung 24 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist ein Plus von 15 Millionen im Vergleich zu 2019. Für Stromspeicher werden zusätzlich 12 Millionen Euro ausgeschüttet (plus 6 Millionen Euro).

Die Fördersummen gibt es nicht nur heuer, sondern in gleicher Höhe auch in den Jahren 2021 und 2022. In Kürze wird auch die Klima- und Energiefondsförderung fortgesetzt. Das angekündigte Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) werde viele weitere Initiativen setzen, so die Ankündigung Gewesslers.